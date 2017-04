'Mosul binnen drie weken volledig heroverd'

Beroemde Zwitserse klimmer dodelijk ten val in Himalaya

12:53 De beroemde Zwitserse bergbeklimmer Ueli Steck is dodelijk ten val gekomen bij een Himalaya-expeditie in Nepal. De 40-jarige extreemsporter, die de bijnaam 'Zwitserse machine' had, zou tijdens de beklimming van de berg Nuptse, direct naast de Mount Everest, zijn uitgegleden en naar beneden zijn gevallen. Steck is het eerste slachtoffer van dit klimseizoen.