MS Mode België vraagt faillissement aan

De keten heeft meer dan veertig winkels in België. Volgens Belgisch dagblad De Morgen zijn er zo'n 220 banen in gevaar.



Doorstart

MS Mode in Nederland werd in augustus failliet verklaard, maar kon in september een doorstart maken dankzij de overname door GEA en Coolinvestment.



Bij die doorstart was de toekomst van MS Mode in België niet veiliggesteld. ,,Dit noodzaakt de raad van bestuur van MS Mode België NV om eerstdaags het faillissement aan te vragen in België", zegt het management. Nadat het bedrijf in gesprek is geweest met de curatoren, komt er meer informatie vrij.