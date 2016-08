Muis zorgt voor fikse vertraging bij vlucht naar Parijs

Het duurde vrijdagavond een paar uur voordat het diertje gevangen was. Toen het eenmaal zover was, was het inmiddels rusttijd geworden voor het vliegpersoneel, waardoor het vliegtuig nog steeds niet kon vertrekken. Ook gisteren lukte dat niet, omdat er niet voldoende personeel van Air France aanwezig was op de luchthaven. Uiteindelijk is de vlucht verplaatst naar vanavond.



Veiligheid

De passagiers zijn opgevangen in enkele hotels in Bamako. ,,Air France betreurt de overlast die door deze flinke vertraging is veroorzaakt en wijst er nogmaals op dat de veiligheid van haar cliënten en van haar vloot prioriteit heeft", aldus de vliegmaatschappij in een persbericht.



Knaagdieren aan boord worden gezien als een gevaar voor de vliegveiligheid, omdat ze kabels kunnen beschadigen.