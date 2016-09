Mysterie rond 'vallende man' 9/11 nog altijd niet opgelost

Het is iets waaraan Drew nooit heeft toegegeven. Ook niet toen hij op 11 september 2001 voor persagentschap AP aan de voet van de Twin Towers stond. ,,Er kwamen rook en vlammen uit de gebouwen", vertelt hij. ,,Ik was beelden aan het nemen toen een ambulancier plots uitriep dat er mensen sprongen. En ik nam foto's. Onder meer van de 'falling man', zoals een van mijn beelden later werd genoemd. Die man viel bijna sereen, zonder angst, met zijn armen losjes langs zijn lichaam en zijn ene been licht gebogen. Er was geen bloed of iets te zien. En toch was het een beeld dat het allemaal zei. Mensen konden zich ermee identificeren. Ze hadden in die situatie misschien dezelfde keuze gemaakt."



Kritiek

De foto ging de wereld over en werd onder meer gepubliceerd in de New York Times. Er kwam heel veel kritiek op van lezers, waardoor het beeld lang niet meer werd bovengehaald. Tot nu.



Drew slaagde er nooit in de man te identificeren. ,,Hij was vermoedelijk niet zwart, maar had wel een getinte huidskleur. Ik denk dat hij Latino was. Hij had een sikje en had iets aan dat op een uniform leek: een wit hemd en een zwarte broek", vertelt hij. ,,Ik vermoed dat hij in Windows of the World werkte, een luxueus restaurant op de 106de en 107de verdieping van de noordelijke toren. In totaal hebben 79 werknemers van die zaak de dood gevonden.