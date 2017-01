Mysterieus boeddhabeeld duikt op na zakken waterpeil China

VideoEen bijzondere ontdekking in de Chinese provincie Jiangxi. Na werkzaamheden was het waterpeil in het Hongmen-reservoir dusdanig gezakt dat een 600 jaar oud boeddhabeeld in een klif tevoorschijn kwam. Mogelijk liggen meer archeologische pareltjes onder water verborgen.