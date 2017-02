Mysterieuze stranding honderden dolfijnen in Nieuw-Zeeland

De stranding vond plaats bij Farewell Spit op het puntje van het Zuidereiland. In totaal zijn er 416 aangespoelde grienden geteld. Door onbekende oorzaak raken groepen dolfijnen in het gebied vaker in de war, maar een stranding van deze omvang is niet eerder voorgekomen. Natuurbeschermers en vrijwilligers hebben de hoop dat de nog levende exemplaren, die na ontdekking werden toegedekt en natgehouden, vrijdag bij hoog water weer vlot raken. Honderden vrijwilligers vormen een menselijke keten in het water om te voorkomen dat de dieren terug zwemmen naar de kust. 'Het kan echt heel naar zijn om zoveel dode dolfijnen te zien', aldus Kath Inwood van de Nieuw-Zeelandse natuurbescherming. 'Mensen moeten daar wel tegen kunnen.' Er liggen dode volwassen dolfijnen en hun jongen.

Als de actie niet helpt, liggen de dolfijnen op het droge tot het volgende hoog water. Volgens Inwood is de grootte van de stranding schrikbarend. Farewell Split wordt wel een 'dolfijnenval' genoemd. Er zijn verschillende theorieën over de vraag waarom de dolfijnen juist op die plek stranden: wellicht dat ze te lang op prooi blijven jagen of dat ze een zieke dolfijn willen beschermen. In 1918 kwamen zo'n duizend dolfijnen aan land bij de Chatham-eilanden, in 1985 werden er 450 geteld in Auckland.