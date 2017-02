Mysterieuze stranding van honderden dolfijnen in Nieuw-Zeeland

Russische luchtmacht doodt Turkse militairen

9 februari Door een Russische luchtaanval in het noorden van Syrië zijn vandaag drie Turkse militairen om het leven gekomen en elf anderen gewond geraakt. Dat gebeurde volgens Defensie in Ankara per ongeluk. Het incident vond plaats in de buurt van al-Bab, het laatste bolwerk van Islamitische Staat in de provincie Aleppo. Naar de precieze toedracht wordt nog onderzoek gedaan.