'Na winter weer zoektocht naar brokstukken MH17'

Medewerkers van de plaatselijke bergingsdienst zullen in het voorjaar verder zoeken, zo stelt Natalja Volosjina, voorzitter van de dorpsraad van Petropavlovka, in het FD. Petropavlovka is een van de drie plaatsjes in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk (DNR), waar de wrakstukken neerkwamen. Vooral in omringende bossen liggen nog brokstukken en mogelijk eigendommen van de omgekomen passagiers.



Geluiden dat Nederland niets meer zou doen om de spullen en wrakstukken terug te krijgen, zijn niet terecht, vindt Volosjina. ,,Er is nog maandelijks overleg met de Nederlandse contactgroep, via een vertaalster. Ze heeft me vorige week nog gebeld. Ik vertel haar wat er ­gevonden is en wat er nog ligt.''



Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat er via een tolk nog geregeld contact is met de drie dorpshoofden. De Stichting Vliegramp MH17 wil niet uitvoerig reageren op de berichten uit Oekraïne. ,,Wij kunnen wel een nieuwe missie willen, maar daar gaan wij niet over'', zegt voorzitter Evert van Zijtveld. ,,Wat ik wel kan zeggen: wij willen niet dat stoffelijke resten zomaar worden opgeraapt. En ook niet dat ze daar blijven liggen.''



Nieuwe bergingsactie



Eerder deze maand lieten nabestaanden van de slachtoffers weten dat ze willen dat er een nieuwe bergingsactie komt. Er werden namelijk door een Nederlandse journalist nog menselijke resten gevonden in het rampgebied.