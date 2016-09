Nabestaanden 9/11 mogen Saudi-Arabië vervolgen

De wet is eerder al unaniem aangenomen in de senaat. Verwacht wordt dat president Barack Obama zijn veto over de wet zal uitspreken. Gezien de grote meerderheid voor de wet, bestaat de mogelijkheid dat het Congres Obama's veto wegstemt. Dat zou voor het eerst in zijn twee termijnen als president zijn.



De regering van de VS gaf in juli 28 geheime pagina's vrij over het onderzoek naar mogelijke bemoeienis van Saudi-Arabië bij de aanslagen van 11 september. Het Witte Huis liet weten dat de informatie geen bewijs levert van betrokkenheid van dat land.