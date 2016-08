Nabestaanden MH17 doen beroep op EU voor informatie

De nabestaanden schrijven in een brief aan Mogherini dat Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten het tot dusver hebben nagelaten ,,alle relevante gegevens'' vrij te geven. Premier Mark Rutte heeft in hun ogen beperkte ruimte om op te treden, omdat hij het strafrechtelijk onderzoek niet kan doorkruisen.



Families van de slachtoffers hopen dat de EU wel een rol kan spelen bij het verkrijgen van de informatie. Ze benadrukken in de brief dat er in hun ogen een verschil is tussen het doorkruisen van het onderzoek en het zorgen dat alle betrokken landen voldoende meewerken.



196 Nederlanders

De brief is verstuurd namens families van slachtoffers uit Nederland, andere Europese landen en Canada. De nabestaanden hopen dat de ontbrekende radar- en satellietbeelden meer licht kunnen werpen op de toedracht van de ramp, waarbij twee jaar geleden 298 mensen om het leven kwamen toen het toestel van Malaysia Airlines werd getroffen door een raket. Onder hen waren 196 Nederlanders.