NASA bouwt koudste plek in heelal

Britse politici vragen zich af of vrouwen hakken moeten dragen

Het Britse Lagerhuis heeft maandag gedebatteerd over de vraag of werkgevers vrouwelijk personeel kunnen verplichten hoge hakken te dragen. Het debat vloeide voort uit een petitie van een receptioniste bij een financieel adviesbedrijf, die door haar baas zonder doorbetaling naar huis was gestuurd omdat ze met platte schoenen op het werk was verschenen.