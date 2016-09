Nederland stuurt honderden asielzoekers terug naar Duitsland

Vader steekt dochtertje (6) in het hart: 'Dit is wat ze wilde'

3:24 ,,Nu kan niemand haar meer van me afpakken'', zei de 36-jarige Seth Willis Pickering afgelopen vrijdag tegen twee parkwachters in North Carolina, nadat hij zijn dochtertje van 6 in het hart had gestoken. ,,Ze is gelukkiger nu... dit is wat ze wilde.'' Eerder op de dag had Pickering het meisje uit het huis van haar verzorger meegenomen. De man zit nu vast en is aangeklaagd voor moord.