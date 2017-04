Nederlander in Colombia betrapt met honderden kilo's cocaïne

Verdachte Narug S. liep volgens Colombiaanse media tegen de lamp door zijn uiterlijk. De politie vond het vreemd dat een West-Europeaan als bijrijder in een bestelwagen zat met een lading bananen . Tijdens de daaropvolgende controle vonden de agenten in de dozen 54 pakketten met cocaïne. De 342 kilo is volgens de Colombiaanse politie goed voor 885.000 doses.

S. werd aangehouden op verdenking van bezit, smokkel en productie van drugs. De bestuurder van de bestelwagen, Daiver R.B., belandde op basis van dezelfde verdenkingen in de cel. Narug S. verklaarde volgens de politie in gebrekkig Spaans dat hij niet wist dat er drugs in de dozen zat en dat hij slechts meereisde om de chauffeur te helpen tillen bij het uitladen van de dozen.

'Drugsbewaker'

De twee mannen werd aangehouden in Zona Bananera, een gemeente in het departement Magdalena in het noorden van Colombia. Ze waren volgens de politie onderweg naar de haven van Barranquilla waar de dozen zouden worden overgeladen in een container met bestemming buitenland. Uit onderzoek van het paspoort van S. bleek dat hij dit jaar al meerdere malen Colombia binnenkwam. De politie is ervan overtuigd dat de Nederlander door een drugsbende als 'bewaker' in de bestelwagen was gezet om te voorkomen dat er onderweg iets zou gebeuren met de drugs. Deze service zou de bende haar partners aanbieden.