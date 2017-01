Nederlander kiekt winkelkatten van Hong Kong

Foto'sDat katten populair zijn op foto's hoef je fotograaf Marcel Heijnen niet meer te vertellen. Zijn fotoboek Chinese Whiskers was in een keer uitverkocht. Hij portretteerde talloze katten in de kleinere winkeltjes in Hong Kong.

Heijnen woont sinds een jaar in Hong Kong en raakte tijdens zijn tochten door zijn nieuwe woonwijk Sai Ying Pun gecharmeerd door de katten die hij tegenkwam in de traditionele winkels. ,,Ik woonde de afgelopen jaren in Singapore en had daar altijd katten als huisdier. Maar door mijn verhuizing moest ik mijn poezen achterlaten en miste ik ze toch. Waarschijnlijk vallen ze me daarom zo op in de winkels.''

Logo Volledig scherm Hong Kong Shop Cats © Marcel Heijnen De katten op de foto's van Heijnen zijn soms niet eens goed te zien, zo sterk gaan ze op in de achtergrond. ,,Het is al heel leuk om naar die traditionele producten te kijken. De winkeltjes in mijn wijk zijn er al eeuwen en verkopen vaak spullen als gedroogde visjes of Chinese feestattributen. Maar met die kat erbij, geeft het meteen een grappig beeld. Het wordt soms een zoekplaatje.''

Het fotoboek is inmiddels veel besproken. Het is toe aan een tweede druk, een unicum aldus Heijnen. Vooral de inwoners van Hong Kong zijn dol op het boek. ,,Deze winkels met hun katten en snuisterijen staan enorm onder druk. Dat voelt iedereen. Modern Hong Kong rukt op, overal om ons heen zien we hoogbouw ontstaan.'' Sinds de komst van een metrohalte in zijn wijk wonen er steeds meer yuppen en expats. ,,De hang naar nostalgie onder Hong Kongers is hierdoor enorm. Mijn boek appelleert aan dat gevoel.''

Poezenboek

Maar ook in de rest van de wereld wordt enthousiast gereageerd op zijn werk. Zo stond hij in The Guardian en de South China Morning Post. ,,Het is wel grappig. Ik heb ook een fotoboek gemaakt met textiel op glas. Daar heb ik bij lange na niet zoveel reacties en aandacht voor gekregen dan dit poezenboek.''

De in Geldrop opgegroeide Heijnen heeft zijn blikveld inmiddels een beetje verbreed. Hij kiekt niet alleen meer katten, maar ook honden hebben zijn aandacht. Op Instagram staan de meest recente voorbeelden. ,,Vooral honden die in garages wonen of bij handelaren in auto-onderdelen. Ik kom ze echt overal tegen.''

