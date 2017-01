Nederlander krijgt levenslang voor horroraanval op Britse agenten

Britse media vragen zich af waarom Piruz ooit toe is gelaten tot het land. In Nederland zat hij eerder zes jaar van zijn twaalfjarige celstraf uit wegens de moord op een vrouw in Almere in 2007.



Op familiebezoek



Eind december 2015 zou hij naar Engeland zijn gekomen om familie te bezoeken. Op 4 januari 2016 zou hij zijn terugvlucht vanaf luchthaven Gatwick hebben gemist.



Hij werd daar gearresteerd, nadat hij een medewerker van EasyJet bespuugde toen hem te kennen werd gegeven dat hij een nieuw ticket moest kopen. Het voorval kwam hem op een veroordeling wegens geweldpleging te staan.



Aanval met klauwhamer



Op 7 januari 2016 werd hij betrapt, terwijl hij aan het inbreken was in een aantal garageboxen in Crawley, West Sussex. Daarbij viel hij de agenten aan met een klauwhamer. Een van de agenten werd met het gereedschap in de nek geraakt.



De rechter in Brighton oordeelde nu dat Piruz niet binnen zes jaar vervroegd mag komen, omdat hij een gevaar vormt door zijn gewelddadige uitbarstingen die mogelijk fataal zijn en waarover hij geen controle heeft.



De advocaat betoogde dat zijn cliënt spijt heeft en onder psychische problemen lijdt als een gevolg van de oorlog in Afghanistan. Zo zag hij als elfjarige jongen zijn ouders vermoord worden door de Taliban.