Nederlanders bij in Spanje opgerolde criminele organisatie

Weer brand in Roemeense nachtclub

11:35 Na een brand in een nachtclub in de Roemeense hoofdstad Boekarest zijn ruim veertig mensen in het ziekenhuis beland. Sommigen hadden botbreuken, vermoedelijk omdat ze van een terras waren gesprongen om aan de vlammen en rook te ontkomen, maar de meesten hadden rookvergiftigingsverschijnselen of waren onderkoeld geraakt.