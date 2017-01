Nederlanders door sneeuw al dagen vast in Istanboel: We zijn kapot

Angela Enthoven (26) wachtte vandaag in het vliegtuig urenlang op vertrek. Uiteindelijk wordt duidelijk dat er ook vandaag niet gevlogen gaat worden. ,,Het lijkt hier wel een wintersportgebied. Verder wordt er zo slecht gecommuniceerd, wordt er niets omgeroepen en moeten we alles zelf regelen. We weten gewoon niet wat we kunnen doen. We zijn drie dagen positief gebleven, maar nu zijn we er echt helemaal klaar mee.”



De sfeer op Atatürk International Airport wordt er niet beter op. Mensen huilen en ruziën, vervelen zich. In lange rijen wachten mensen op het omboeken van hun ticket. De irritaties lopen door de drukte hoog op. ,,Mensen zijn boos en baby's huilen", vertelt Nathalie Mulder (30). Ze slaapt al drie dagen in dezelfde hotels als Angela en haar vriendin. ,,Soms vallen mensen zelfs flauw."



,,Ik heb één glas water gedronken, terwijl we al meer dan twee uur in het vliegtuig zitten”, vertelt ze even daarvoor vanuit het stilstaande vliegtuig. ,,Er is geen eten, niemand luistert, niemand weet iets. Ik heb mijn bagage al sinds vrijdag niet meer gezien. We hebben geen schone kleren en amper toiletspullen.”