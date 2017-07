Nederlanders in Kos na aardbeving: 'Bij elke trilling denk je: zou het weer?'

Vandaag zijn er ook weer nieuwe toeristen aangekomen op Kos. Zoals Roos van Dijk en haar vriend Tim Hengstmengel, beiden 19-jarige studenten uit Rotterdam. In zwemkleding en met handdoeken omgeslagen lopen ze door de haven. Ze zijn na aankomst direct naar het strand gegaan. ,,Of we hebben getwijfeld? Enorm. En lang. We hadden zelfs al omgeboekt”, zegt Tim. ,,We zouden dan in de herfst naar Egypte gaan. Maar ja, de hele zomer niet met vakantie… toen kregen we een appje dat ons hotel hier veilig is verklaard. Dat gaf het zetje om toch te gaan.”



Roos zet haar zonnebril af en slaakt een blije zucht. ,,We zeiden net nog tegen elkaar hoe blij we zijn dat we gekomen zijn. Het strand is niet kapot, de zon ook niet. Je ziet inderdaad her en der wat schade, en we hebben geen water in het hotel. Als dat alles is… maar goed, wij hebben de angst van die beving natuurlijk niet meegemaakt.”