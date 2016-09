Nederlandse bloemenkwekerijen in Ethiopië aangevallen

Bij verschillende kwekerijen is brand gesticht en zijn pomphuizen vernietigd waardoor alleen water via een noodvoorziening en door regen beschikbaar is. Een vijfde kwekerij is aangevallen, maar heeft zich kunnen verdedigen.



De bedrijven worden nu extra beveiligd. Ook kwekerijen in handen van Israëlische, Italiaanse, Indiase en Belgische bedrijven zouden zijn aangevallen. Ook een aardappelvermeerderingsbedrijf behoort tot de slachtoffers.



Ze worden aangevallen omdat ze banden met de overheid zouden hebben. De demonstranten willen meer vrijheid van de regering. Volgens het Nederlandse Esmeralda Farms is er al voor 10 miljoen euro aan investeringen in vlammen opgegaan. Van de 150 hectare tellende kwekerij van het bedrijf in het Afrikaanse land is vrijwel niets meer over.