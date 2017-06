Nederlandse cameraman opgepakt bij Gay Pride Istanboel

Cameraman Janssen was aan het filmen tijdens het verboden Pride-feest in de Turkse stad. Hij had volgens zijn collega gefilmd hoe deelnemers van de parade hardhandig gearresteerd werden. Ondanks het vertonen van zijn perskaart, werd hij afgevoerd door de Turkse politie.

Traangas en rubberkogels

Massale arrestaties Journalisten

Honderden journalisten uit binnen- en buitenland zijn in het afgelopen jaar opgepakt in Turkije. De druk op buitenlandse media neemt daarmee zichtbaar toe in het land. Sommige journalisten werden voor langere tijd gevangengezet, uitgezet of de toegang tot het land geweigerd. In geen enkel land in de wereld zitten meer journalisten gevangen dan in Turkije.