Nederlandse die al 24 jaar in Engeland woont moet vertrekken door Brexit

Een Nederlandse vrouw die al 24 jaar in het Verenigd Koninkrijk woont, zit vast in een slopende bureaucratische procedure en weet niet of ze in het land mag blijven. De immigratiedienst heeft haar verzocht zich klaar te maken voor vertrek. Dit is het gevolg van de Brexit, waardoor haar verblijfsvergunning als EU-burger binnenkort niet meer voldoende is.

Al 24 jaar woont Monique Hawkins in het Verenigd Koninkrijk, samen met haar Britse man en hun twee kinderen. Nadat het Britse volk voor het verlaten van de Europese Unie stemde, is het hebben van burgerschap voor haar nu noodzakelijk om in het land te blijven. De aanvraag hiervan gaat helaas niet zo makkelijk.

Geschokt

Haar verhaal is tekenend voor de problemen die immigranten hebben sinds de Britten voor een Brexit stemden. ,,Ik was in shock na het referendum. Het voelde opeens alsof het land mij niet meer wilde”, zegt ze tegen Britse krant The Guardian. De immigranten die, net als Hawkins, in het land wonen op basis van hun Europees burgerschap, kunnen in de problemen komen wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt. Deze rechten komen dan waarschijnlijk te vervallen.

Om dit te voorkomen, besloot Hawkins om het Brits burgerschap aan te vragen. Inwoners van de Europese Unie die met Britten getrouwd zijn, komen echter niet per definitie in aanmerking voor burgerschap. ,,Als Brit dacht ik dat trouwen met iemand van buiten het land hen direct het recht gaf op Brits burgerschap. Dit is dus wel het geval, behalve wanneer je partner uit de Europese Unie komt”, zegt Hawkins' echtgenoot Robert.

Discriminatie

,,Discriminatie van huwelijken tussen EU-burgers en Britten”, noemt Hawkins het. In tegenstelling tot andere huwelijken mogen mensen uit de Europese Unie namelijk niet financieel worden ondersteund. Zij moeten volledig zelfvoorzienend zijn. Wanneer zij niet werken en financieel afhankelijk zijn van hun partner, kan het burgerschap worden geweigerd.

Voordat het burgerschap aangevraagd kan worden, moeten inwoners afkomstig uit de EU eerst een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Voorheen hoefde dit niet, omdat een Europees paspoort voldoende was voor recht op langdurig verblijf.

Vertrek

Nadat de immigratiedienst haar aanvraag voor een permanente status in behandeling had genomen en besloot dat zij hier geen recht op had, werd haar medegedeeld dat ze zich moest gaan voorbereiden op vertrek. Een wrang bericht, zeker omdat de afwijzing gebaseerd was op het ontbreken van haar paspoort, dat in handen was van Nederlandse autoriteiten in verband met het overlijden van haar vader.