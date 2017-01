'Nederlandse IS-strijder gedood in Mosul'

Canadese premier in de problemen na tropische vakantie

13:17 De Canadese premier Justin Trudeau is in opspraak geraakt doordat hij in het geheim vakantie vierde op het privé-eiland van een miljardair. Er is inmiddels een ,,voorbereidend onderzoek'' gestart door de ethische waakhond van de overheid om te kijken of Trudeau hiermee de regels overtrad, berichten Canadese media.