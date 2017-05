Nederlandse roofvogel beveiligt NAVO-top

Luxemburg helpt mee met de handhaving van de openbare orde. De Benelux-inzet is mogelijk door het politieverdrag dat de drie landen in 2004 sloten. Daardoor mogen agenten ook over de grens identiteitscontroles uitvoeren, verdachten achtervolgen en patrouilleren.

De politie in Nederland zet tegenwoordig vaker roofvogels in om vliegende objecten zoals drones in de lucht te onderscheppen. Zo werd er bijvoorbeeld vorige week één achter de hand gehouden in de omgeving van het Stadhuisplein in Rotterdam tijdens de huldiging van Feyenoord.