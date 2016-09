Nederlandse smokkelaar in Spanje gepakt met 15 ton hasj

Opnieuw tiener met plannen voor aanslag opgepakt in Parijs

14:02 In Parijs is vandaag een 15-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van het beramen van een aanslag. Franse media berichten dat agenten van de inlichtingendienst DGSI hem vroeg in de ochtend arresteerden, omdat hij met een steekwapen dood en verderf zou willen zaaien en contact zou hebben gehad met de Franse jihadist Rachid Kassim, die sinds 2012 in Syrië verblijft.