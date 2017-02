Nederlandse toeristenpaar overleeft aanslag Taliban

Het echtpaar doet zijn verhaal in de Volkskrant van vandaag. Hoewel voor het door islamitisch geweld geteisterde Afghanistan een negatief reisadvies geldt, zeggen Ria (70) en Dick (73) dat ze zich lieten overtuigen door de Engelse reisorganisatie Hinterland Travel om toch op reis te gaan.



De geschrokken landgenoten, beiden ervaren reizigers, willen anderen waarschuwen. 'Afghanistan is een extreem mooi land. Maar niemand moet erheen", zegt Ria van Santen in de krant. Hun busje, waarin naast de chauffeur nog acht andere toeristen zaten, werd bij het rechtervoorwiel geraakt door een antitankwapen. Bij het voorval vielen slechts zes lichtgewonden.



Reisadvies



Militairen die het konvooi moesten beveiligen openden het vuur op de Taliban, waarna de gewonden in een lokaal ziekenhuis werden behandeld. De reizigers werden per helikopter en vliegtuigen naar de hoofdstad Kaboel teruggevlogen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet te kunnen beginnen tegen Nederlanders die, tegen het advies in, toch naar Afghanistan willen reizen. ,,Ons reisadvies is, zoals het woord aangeeft, een advies.''



De Nederlanders schatten de schade die ze hebben geleden door alle ellende op zo'n 20.000 euro. Hun verzekering betaalt niet uit in gevallen van molest en oorlog. Ze willen een deel van de schade verhalen op Hinterland. Of dat gaat lukken is afhankelijk van een zaak die een Britse toerist heeft aangespannen. Die dient op 21 februari in Engeland.