Nederlandse wandelaar al 8 dagen vermist in Schotse Hooglanden

Er is al acht dagen niets meer vernomen van de Nederlandse wandelaar Cornelius Hendrick van der Wetering. De 54-jarige man werd voor het laatst gezien in de stad Inverness. De Schotse politie vermoedt dat Van der Wetering nog ergens in de Hooglanden loopt, maar wil het zekere voor het onzekere nemen.

De Nederlander trekt rond in de Schotse Hooglanden, een afgelegen en bergachtig gebied in het uiterste noorden van Groot-Brittannië. Op 28 december vertrok hij bij een gastenverblijf in de stad Inverness. Een paar dagen later waarschuwde een kennis van Van der Wetering de politie. Hij maakte zich zorgen, omdat hij de wandelaar niet kon bereiken.

Een rondvraag onder hoteleigenaren en buschauffeurs in het gebied leverde nog niets op. Daarom heeft de politie nu een oproep op Facebook geplaatst, in de hoop dat iemand weet waar Van der Wetering is. ,,Hij loopt op een pad dat veel wordt bewandeld", laat een Schotse agent weten. ,,Misschien dat een andere wandelaar hem herkent."

Quote Het zou kunnen dat hij een paar dagen ergens in de natuur is gaan kamperen. Politie in Iverness

Geen grote zorgen

De politie maakt zich nog geen grote zorgen over de Nederlander. ,,Hij is goed uitgerust en het weer was de afgelopen dagen erg goed voor de tijd van het jaar. Het zou kunnen dat hij een paar dagen ergens in de natuur is gaan kamperen."