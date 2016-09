Negenjarige Duitse jongen reanimeert broertje

Lichaam ontvoerde jongen VS na 27 jaar gevonden

5:15 Een geruchtmakende vermissing in Amerika is na 27 jaar opgelost. Het stoffelijk overschot van een elfjarige jongen, Jacob Wetterling, is gevonden. Iemand had de politie verteld waar het lichaam lag. De verdwijning van de jongen had in de jaren 90 invloed op de wetgeving rondom zedendelinquenten in de VS.