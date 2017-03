New York maakt zich op voor zware sneeuwstorm

Brand door hoverboard in oplader: één kind dood, twee gewond

4:12 Bij een brand in een woonhuis in de Amerikaanse stad Harrisburg is afgelopen weekend een 3-jarig meisje om het leven gekomen. Twee andere meisjes raakten zwaargewond. Volgens autoriteiten in de staat Pennsylvania was de oorzaak van de brand een hoverboard die werd opgeladen.