New York Times vergelijkt Rutte met Trump

,,Een strategie die zo uit de koker van president Donald Trump had kunnen komen.'' Zo omschrijft The New York Times de open brief van premier Rutte die maandag in landelijke kranten verscheen.

Met de brief waarin Rutte zijn ergernissen over Nederland aan de kaak stelde, probeert de premier volgens de Amerikaanse krant een weerwoord te geven in de verkiezingsstrijd met de PVV van Geert Wilders.

,,Rutte probeert met de brief, die populistisch van toon is, duidelijk de ontevreden kiezers die op de PVV willen gaan stemmen aan zich te binden,'' stelt The New York Times.

Quote Een strategie die zo uit de koker van president Donald Trump had kunnen komen NY Times

Brief tegen 'sluipend proces'

Tegenover deze krant liet Rutte maandag, in een interview naast de brief, weten al jaren een 'sluipend proces' te zien van mensen die normoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat om mensen die al langer in Nederland wonen én om vluchtelingen. Hulpverleners die worden belaagd op oudejaarsavond, homo's die worden uitgejouwd. ,,De vraag is pregnanter geworden of we wel voldoende durven te normeren.''

Özcan Akyol wijdde gisteren zijn column aan de brief van Rutte: Labbekakkerige retoriek met ongekend dedain.