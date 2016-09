New Yorker brengt agenten lekkers na aanslag

Volgens Amerikaanse media tonen deze beelden hoe New Yorkers voor elkaar klaar staan in tijden van spanning en crisis.



In de wijk Chelsea in Manhattan vielen zaterdag 29 gewonden toen een 'geïmproviseerd explosief' in een afvalbak afging. Later die dag ontplofte een tweede explosief, een 'pijpbom' in New Jersey. Daarbij raakte niemand gewond. Een dag later werden explosieven gevonden in een rugzak in een vuilnisbak bij een station in New Jersey.



De Amerikaanse politie heeft vanmiddag gemeld dat de man is aangehouden die wordt verdacht van het leggen van de bommen in zowel New York en New Jersey. Het is de 28-jarige Ahmad Khan Rahami, een geboren Afghaan die de politie eerder al op het spoor was.