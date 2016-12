Niemand wil zingen tijdens de inauguratie van Trump

Obama had Aretha Franklin, Beyoncé Knowles en Kelly Clarkson. Bush had Destiny's Child, Ricky Martin en Denyce Graves. Trump heeft tot nu toe alleen The Mormon Tabernacle Choir en de Rockettes. En zelfs daarvan heeft één van de danseressen, Phoebe Pearl, in een interview gezegd zich te schamen om voor hem te moeten dansen.

Logo Volledig scherm Danseres Phoebe Pearl schreef op haar Instagram dat zij zich schaamde om voor de aanstaande president te moeten dansen. Haar profiel is inmiddels privé gemaakt. © Phoebe Pearl

Highway to Hell

Een aantal artiesten is benaderd door de Republikeinse Partij en heeft geweigerd. Elton John kon niet overgehaald worden om een liedje te zingen. Ook de leadzanger van Kiss, Gene Simmons heeft bedankt voor de eer. Naast hen hebben al vele artiesten hun onwelwillendheid geuit om het klusje te klaren. Alleen Alec Baldwin, die Trump iedere zaterdagavond belachelijk maakt met zijn sketch in Saturday Night Live, heeft gegrapt dat hij wel een liedje wil komen zingen: 'Highway to Hell' van AD/DC.

,,Als iemand het doet, hoop ik dat de cheque negen cijfers heeft. Want het zal de laatste cheque zijn die ze ooit zullen krijgen", zegt de manager van de Dixie Chicks, Simon Renshaw, tegen The Wrap.

Karma

John Legend heeft tegen de BBC gezegd dat maar weinig creatievelingen met hem geassocieerd willen worden omdat deze ,,meestal haat en kleinzieligheid verwerpen". Dat hij het podium zal betreden, is dus erg onwaarschijnlijk. ,,Misschien moet hij zelf maar iets zingen", zegt Idina Menzel tegen Vanity Fair. ,,Dat is karma baby".

Veel muzikanten hebben zich tijdens de verkiezingscampagnes achter Hillary Clinton geschaard, waaronder Beyoncé en Katy Perry. Mede door zijn harde uitspraken ten opzichte van minderheidsgroepen en vrouwen heeft Trump moeite gehad met het winnen van steun onder mainstream artiesten. Door zich achter hem te scharen en bij de inauguratie op te treden, zijn ze bang een deel van hun fans kwijt te raken.

Betaling