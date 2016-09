Niet handig dat Clinton haar longontsteking verzweeg

Clinton zou gisteren en vandaag campagne voeren in Californië, maar die trip is afgelast. Nadat ze zondag onwel werd bij de herdenking van 9/11 in New York, maakte haar dokter bekend dat ze longontsteking heeft. Die diagnose werd afgelopen vrijdag al gesteld. Ze kreeg het advies om te rusten, maar Clinton nam antibiotica en ging door. Zondagochtend raakte ze uitgedroogd en oververhit, schrijft haar arts.



Stilhield

Amerika zag Clinton daardoor in kwetsbare toestand, wat nooit goed is voor iemand die opperbevelhebber en president wil worden. Haar medestanders menen overigens dat ze daar als vrouw harder op wordt afgerekend dan mannelijke kandidaten. In ieder geval wonnen complottheorieën over medische gebreken die Clinton verborgen zou houden aan geloofwaardigheid. Dat ze haar ziekte aanvankelijk stilhield, versterkt haar voornaamste probleem: dat kiezers menen dat ze niet eerlijk is.



Als ze vrijdag direct had gemeld dat ze longontsteking had, was zondag vermoedelijk niet zo veel onrust ontstaan over haar gezondheid. In de eerste uren na haar plotse vertrek bij de 9/11-herdenking deed haar team nog altijd geheimzinnig over de reden. De voormalige campagnemanager van Obama, David Axelrod, op Twitter: ,,Antibiotica helpen bij een longontsteking. Maar wat is de genezing voor een ongezonde hang naar privacy die herhaaldelijk onnodige problemen creëert?"



Clinton kondigt inmiddels openbaarmaking van meer medische gegevens aan.



Ongewoon stil

Trump bleef ongewoon stil over Clintons ziekte. Hij probeerde de aandacht vooral te vestigen op een blunder: ze zei vrijdag dat de helft van zijn aanhangers in het mandje 'trieste figuren' hoort, 'racistisch, seksistisch, homofoob, xenofoob, islamofoob, noem maar op'. Team Trump bracht gisteren een spotje over die uitspraak naar buiten. Zelf hield de Republikein het bij de mededeling dat hij van plan is zijn medische gegevens te openbaren en dat hij haar het beste wenst.



Trump (70) en Clinton (68) behoren tot de oudste presidentskandidaten in de geschiedenis en voeren een slopende campagne.