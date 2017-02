Nieuw kantoor Apple opent in april, theater vernoemd naar Steve Jobs

Apple Park is al jaren in ontwikkeling. Het was zelfs één van de laatste projecten van Steve Jobs voor hij stierf in 2011. Maar nu is het pand, door Jobs zelf ook wel 'een ruimteschip met een tuin in het midden' genoemd, dus bijna klaar. In april kunnen de werknemers er in, maar het duurt nog zes maanden voor de ruim 12.000 mensen verhuisd zijn. Bovendien wordt er tijdens de zomer nog gewerkt aan het pand.