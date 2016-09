Nieuw-Zeelandse maakt handtas van aangereden kat

De tas is gemaakt door Claire Hobbs, een kunstenares uit Christchurch. Enkele dagen geleden zette ze de tas op de veilingsite Trade Me. Wie de show wil stelen met de kattenkop moet wel 1.400 Nieuw-Zeelandse dollars zo'n 1.000 euro) neerleggen, maar dat is dan wél inclusief verzendkosten.



Tinkebell

De tas van Hobbs doet denken aan de kattentas van de Nederlandse kunstenares Katinka Simonse, alias Tinkebell. Maar in tegenstelling tot deze omstreden Amsterdamse kunstenares die haar kat wurgde om er een tas van te maken, vond Hobbs de kat voor haar tas gewoon langs de kant van de weg. Het dier was toen al dood. Volgens Hobbs zijn er geen dieren gewond geraakt tijdens het produceren van haar tas.



Beide vrouwen hebben een flinke lading kritiek gekregen op hun project. Onder de advertentie op de Nieuw-Zeelandse site staan bijna alleen maar negatieve reacties. 'Vreselijk! Je bent een monster!' en 'Wie heeft jou toestemming gegeven om deze kat om te toveren in een tas? Ze zouden jou moeten omtoveren in een tas!'