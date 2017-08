Nieuwe aanhoudingen in Marokko om aanslagen Spanje

Vijf vragen over de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka

17:23 Morgen begint de 'hadj', de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka voor moslims. Iedere moslim moet, als hij daartoe in staat is, verplicht eens in zijn leven meedoen aan de bedevaart. Elk jaar maken miljoenen pelgrims de reis. Er zijn naar schatting al 1,8 miljoen mensen aangekomen in Mekka voor de religieuze manifestatie.