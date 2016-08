Nieuwe aardbevingen in Amatrice

De afgelopen dagen waren er diverse naschokken in het gebied. Om iets over drie vanmiddag begon de aarde in en rond Amatrice opnieuw te beven, toen met een kracht van 3.7 op de schaal van Richter. Iets voor zes uur was er een nieuwe, nog krachtigere beving van 4.4 te voelen.



De bevingen zorgden ervoor dat enkele beschadigde gebouwen alsnog instortten. Een school, die al bijna compleet verwoest was, is dat nu definitief. Omdat het voor bewoners verboden is hun beschadigde huizen te betreden, vielen er geen gewonden bij de nieuwe bevingen.



Weggevaagd

In de nacht van dinsdag op woensdag werd het midden van Italië getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.2 op de schaal van Richter. Het dorp Amatrice werd bijna compleet weggevaagd. In het plaatsje kwamen 229 mensen om het leven door instortende gebouwen.



Onder het puin vonden de bergingswerkers vandaag nog eens drie lichamen. Daarmee loopt het totale aantal doden door de beving op tot 293.