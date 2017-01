Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Russen

Hooggeplaatste leidinggevende Volkswagen opgepakt in VS

9 januari Een hooggeplaatste bestuurder van autofabrikant Volkswagen is in de Verenigde Staten gearresteerd in verband met de sjoemelsoftwarefraude bij de autobouwer. Het gaat om Oliver Schmidt die er tot maart 2015 voor verantwoordelijk was dat het Duitse concern in de VS aan alle milieuregels voldeed.