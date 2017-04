Nieuwe cockpitregels na Germanwings-crash teruggedraaid

Na de crash werd de regel ingesteld dat altijd twee personen in de cockpit moeten zijn. Die wordt nu geschrapt.

Uit een enquête van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) in 2016 bleek al dat 90 procent van de ondervraagde piloten de nieuwe regel niet zag zitten. De extra risico's die de piloten noemden waren onder anderen hogere werkdruk en psychologische stress voor het kabinepersoneel en onduidelijkheid over de rol van het kabinepersoneel als ze in de cockpit zijn.