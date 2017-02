Nieuwe president geeft Nederlandse Somaliërs hoop

De verrassende verkiezing van Mohamed Abdullahi Farmajo (55) geeft nieuwe hoop in Somalië. ,,Er waren na zijn verkiezing veel blije mensen op straat in Mogadishu en andere steden”, zegt politicologe Ayaan Abukar. Met de ongeveer 40.000 mensen tellende Somalische gemeenschap in Nederland volgt ze de ontwikkelingen.

Farmajo die in de jaren negentig politiek asiel kreeg in de Verenigde Staten en de dubbele nationaliteit heeft, wordt internationaal gezien als de man die schoon schip kan maken. Dat demonstreerde hij al even als kortstondig premier in 2010 toen hij ervoor zorgde dat politiemannen en soldaten echt hun salaris kregen dat normaliter werd achteroverdrukt door hun bazen.

,,Hij komt van buitenaf, is geen onderdeel van de gevestigde orde. Farmajo was niet betrokken bij alle corruptieschandalen in de aanloop naar de verkiezingen. Hij is geïnteresseerd in armoede en geeft om gewone mensen.”

Volhouden

Niemand die de nieuwe president benijdt en de vraag is ook hoe lang hij het zal volhouden in een lang door oorlog geteisterd land. Somalië wordt niet voor niets vaak genoemd als ‘failed state’. Er heerste lange tijd totale wanorde in de hoorn van Afrika. Het land geldt als onveilig en megacorrupt. Voeg daarbij een archaïsch clansysteem, economisch wanbeheer, aanslagen door de jihadisten van de terreurorganisatie Al-Shabaab en hongersnood als gevolg van droogte en het beeld wordt tamelijk hopeloos.

Toch denkt Abukar dat president Farmajo belangrijke stappen kan maken maken richting democratie en stabiliteit. ,,Ik geef hem meer kansen dan voorganger. Die moest eerst puinhopen 25 jaar oorlog opruimen. Farmajo moet nog heel veel doen maar niemand twijfelt aan zijn intenties en zijn integriteit. Alleen dat al is voor veel mensen een opluchting.”

Ontvlucht

Volgens de VN zijn twee miljoen Somaliërs hun land ontvlucht. De meesten vonden onderdak in de buurlanden. Bijna 40.000 belandden in Nederland. ,,Hij is hier paar keer geweest om zijn partij voor te stellen. Dat hij heeft gewonnen is in de Somalische gemeenschap goed gevallen. Mensen verlangen gewoon naar periode van stabiliteit. Ieder beetje hoop wordt omarmd.”