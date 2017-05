Nieuwe robotjournalist Jia Jia nog geen groot succes in China

Korte berichten typen of het journaal presenteren, met wat inlevingsvermogen zie je robots dat nog wel doen. Maar mensen interviewen, dat lijkt echt mensenwerk. Toch hebben robots ook in de journalistiek de toekomst, denkt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Afgelopen week werd de vrouwelijke robot Jia Jia toegevoegd aan hun redactie.



Jia Jia is een jonge vrouw, gekleed in een traditionele Chinese outfit. In een live video op Facebook werd ze voor het eerst aan het grote publiek getoond. Via Skype praatte ze onder andere met Kevin Kelly, deskundige op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat gesprek liep alles behalve soepel.



,,Jia Jia, vertel me iets over Beijing."



- ,,Over jou?"



Kelly probeert het opnieuw.



,,Jia Jia, vertel me iets over New York City."



- ,,Ik ben niet thuis."