Nieuwe vragen ontsnapping Laura H. na aanhouding IS-echtgenoot Ibrahim

De echtgenoot van de Nederlandse Syriëgangster Laura H. zou zijn opgepakt in Mosul, Irak. Ibrahim I. vocht nog steeds voor IS. De arrestatie is gefilmd, zo meldt Trouw vanochtend.

De 28-jarige Ibrahim I., vertrok eind 2015 samen met Laura en haar twee kinderen vanuit Zoetermeer naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Een Iraakse journalist wist de aanhouding van de Nederlandse-Palestijn I. woensdag op beeld vast te leggen. Na de arrestatie heeft Ibrahim zijn identiteit bevestigd tegenover de journalist. Ook zijn familie stelt na het zien van de beelden, tegenover Trouw , dat het om de 28-jarige Nederlandse Palestijn gaat. Dat I. nog steeds vocht voor IS roept nog meer vragen op over de ontsnapping van Laura H. uit het kalifaat.

Volgens de Iraakse journalist werd I. opgepakt na een gevecht tussen sjiitische strijders en IS, waarbij I. samen zou hebben gevochten met twee Russische scherpschutters. Over het lot van de man bestond een jaar lang onzekerheid. Zijn familie ging er vanuit dat hij vorig jaar zomer werd neergeschoten bij een vuurgevecht tussen Koerdische Peshmerga-strijders en IS.

Mishandeling

Dat vuurgevecht ontstond bij een mysterieuze ontsnappingspoging van het gezin, dat toen in Mosul, Irak verbleef. Ibrahim, Laura en haar kinderen wilden weg uit het kalifaat. Laura en de kinderen slaagden daarin en werden in Irak opgevangen door Koerdische strijders. Bij de ontsnappingspoging, die bijna misliep, werd Ibrahim neergeschoten door IS. Hij zou daarbij ernstig gewond zijn geraakt. Toen Koerdische strijders aan Laura vroegen of ze Ibrahim moesten gaan halen, zei ze dat dat niet hoefde. Hun huwelijk kenmerkte zich al jaren door mishandeling. De ontsnapping werd geregeld door tussenpersonen en betaald door de vader van Laura, hij maakte 10.000 euro over.

Terugkeer

Laura zit sinds haar terugkeer in augustus vorig jaar vast op de terreurafdeling van de gevangenis in Vught. Gisteren moest ze voor een tussentijdse zitting voor de rechtbank verschijnen. Het Openbaar Ministerie vervolgt haar omdat ze zich aansloot bij een terroristische organisatie. Justitie is ook nog niet overtuigd van de nobele motieven van Laura om terug te komen naar Nederland. Ze wil nog verder onderzoeken of ze 'geen opdracht van IS' heeft. Laura en haar vader noemen dat een waanzinnig scenario.

De rol van Ibrahim in de ontsnapping is de afgelopen maanden onduidelijk gebleven. Eugene, de vader van Laura, zei gisteren tijdens zijn verhoor voor de rechtbank dat hij en Laura hem net zolang hebben bewerkt tot hij ook weg wilde bij IS. Eugene via whatsapp, Laura in hun huis in het kalifaat.

Opmerkelijk

De familie van Ibrahim vreesde dat hij, na de mislukte ontsnappingspoging, of was overleden aan zijn verwondingen óf als verrader was gestraft door IS. Daar staat doorgaans de doodstraf op. Zijn familie hoorde een jaar lang niets van Ibrahim. Daarom is het des te opmerkelijker dat de man nu is opgepakt terwijl hij nog steeds voor IS streed. De vraag wat dat zegt over het motief achter de ontsnapping van de rest van het gezin, zal zeker een rol gaan spelen in de rechtszaak tegen Laura, die in juli verder gaat.