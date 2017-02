Ninja's zijn Japans nieuwste wapen om toerist te verleiden

Met hun mysterieuze gewaden en krachten spreken Japanse ninja’s al eeuwen tot de verbeelding. Maar de tijd dat de krijgers aanslagen of spionagemissies uitvoerden is allang voorbij. Met een ninja-museum en een ninja-academy betekenen de strijders vooral kassa voor het land van de rijzende zon.

Volledig scherm Japan hoopt met de ninja's meer bezoekers te trekken. © AP De academy en het museum worden – als alles volgens planning verloopt – volgend jaar geopend in Tokyo, meldt persbureau AP. Op de academy leren de wannabe ninja’s speciale gevecht- en wapentechnieken zoals het gooien van stervormige dolken. De training is loodzwaar, slechts een enkeling zal slagen.

De geheimzinnige ninja's met hun bijzondere krachten en technieken hebben al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht. Met name in de zestiende eeuw waren ze heel actief en bespioneerden ze vijanden. Behalve wapens gebruikten ze meditatie en zelfhypnose voor hun missies. Alleen door pure focus en een Spartaanse training konden ze bijvoorbeeld naar een kaars staren zonder te knipperen. Hun gehoor was haarscherp en hun gewicht nooit meer dan een zak rijst: 60 kilogram. Die ijver en volharding past perfect bij de Japanse cultuur.

Astronomie

Quote De ninja-kunst bestaat uit verschillende elementen zoals gevecht- en over­le­vings­tech­nie­ken en zelfs astronomie Jinichi Kawakami, bekend als een van de laatste echte ninja's ,,De ninja-kunst bestaat uit verschillende elementen zoals gevecht- en overlevingstechnieken en zelfs astronomie. Dit zal hopelijk nog meer mensen aanspreken'', zegt Jinichi Kawakami, bekend als een van de laatste echte ninja's, tegen persbureau AP.

Tegenwoordig brengen de ninja's vooral geld in de Japanse buidel dankzij talloze spelletjes, films en animaties waarin zij de hoofdrol spelen. Maar ook toeristisch wordt er steeds vaker een slaatje uit geslagen, bijvoorbeeld met een Engelstalige gids met een overzicht van locaties, zoals kastelen waar ninja’s zijn geweest of de grot waar de legendarische ninja Sarutobi Sasuku werd getraind. Japan - jaarlijks meer dan 24 miljoen bezoekers - hoopt met deze extra aandacht meer toeristen te verwelkomen. Met de Olympische Spelen van Tokyo in 2020 in het vooruitzicht komt dit alleen maar goed uit.