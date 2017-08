Nog 600 vermisten na modderstroom Sierra Leone

Kim Jong-un bekijkt gedrag VS, besluit dan over aanval op Guam

6:06 Nadat hij door het leger was gebriefd over de plannen voor een mogelijke aanval op Guam, heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un besloten voorlopig nog niets af te vuren. Hij zal de acties van de VS bekijken en naar aanleiding daarvan beslissen wat hij doet, aldus het staatspersbureau KCNA.