Nog maar één wijk Libische stad Sirte in handen van IS

Ruzie over uitvaart aard­be­vings­slacht­of­fers Italië

29 augustus In Italië is ruzie uitgebroken over een rouwdienst voor slachtoffers van de aardbeving van vorige week. De dienst zou eigenlijk in Amatrice gehouden worden, maar werd vandaag verplaatst naar de provinciehoofdstad Rieti. Dat leverde felle protesten op van de burgemeester en nabestaanden, waarna de dienst van morgen toch weer naar Amatrice is verlegd.