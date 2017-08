Nog steeds geen contact toegestaan tussen Nederlandse terreurverdachten en advocaten

Update Auto-industrie: Vijf miljoen Duitse diesels krijgen nieuwe software

2 augustus De Duitse auto-industrie wil vijf miljoen dieselauto's in Duitsland uitrusten met nieuwe software. Dat maakte branchevereniging VDA vandaag bekend. De autobouwers praten in Berlijn met vertegenwoordigers van de Duitse overheid. Bronnen van persbureau Reuters melden dat er inmiddels een akkoord is bereikt.