Nog talloze vermisten na flatbrand in Londen

Gewapend met foto's en flyers lopen familieleden door Londense ziekenhuizen op zoek naar hun geliefden. Inmiddels is duidelijk dat er ten minste zeventien mensen omkwamen bij de megabrand, maar omdat reddingswerkers nog niet het hele gebouw hebben uitgekamd, is de verwachting dat dat aantal nog op zal lopen. Een zes maanden oude baby is mogelijk het jongste slachtoffer van de brand. Moeder Farah Hamdan, haar dochtertje en man Omar Belkadi zijn sinds het vuur uitbrak niet meer gezien. Hun twee oudere kinderen, de 10 jaar oude Malek Belkadi en zijn broer Tamzin, liggen in het ziekenhuis.

Gillen

Ook het hele gezin Choucair is vermist. Zussen Mierna, Fatima en Zaynab en hun ouders zijn al ruim een dag niet meer gezien. De zus van moeder Nadia sprak nog met ze vlak na de brand was uitgebroken. Aan The Daily Mail vertelt ze: ,,Ze gilden, schreeuwden, dat was alles wat ik hoorde. Ik schreeuwde tegen ze: ga naar buiten, probeer een uitgang te vinden of zo." Even later hoorde ze niets meer.



Omdat nog moet worden bekeken of het veilig is om de bovenste verdiepingen van de flat te betreden, kan het zoeken naar slachtoffers nog wel even duren. Premier Theresa May heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van de brand.