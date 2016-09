Noor komt met testikels vast te zitten in Ikea-kruk

De Noor gebruikte het krukje onder de douche vanwege een knieblessure, terwijl het daar niet voor gemaakt is. Zijn testikels gleden per ongeluk door een van de gaten, zwollen op vanwege het warme water en kwamen klem te zitten. ,,Ik kon niet bewegen", schrijft Jørstad op Facebook.



De man dacht na over hoe hij zich uit de benarde situatie kon bevrijden. ,,Na flink wat gepeins realiseerde ik mij dat ik geen idee had."



Krompen

Hij schreef dat hij zich uiteindelijk kon bevrijden door koud water te gebruiken. Dankzij dat water krompen zijn testikels.



Ikea reageerde op Facebook laconiek met het advies de kruk uit de douche te verwijderen of anders desnoods te gebruiken met kleren aan.



Marius is in Nederland te koop voor 3,99 euro.