Noord-Korea houdt kernproef en komt er mee weg

Militair geheim

Niemand weet precies hoe ver Noord-Korea is met de ontwikkeling van een bruikbaar kernwapen. Het is een militair geheim en geen enkel land ter wereld is zo gesloten als Noord-Korea. Zelf beweert het land in staat te zijn 'aartsvijanden' als de Verenigde Staten met een kernbom van de kaart te vegen. ,,Maar we weten ook dat dictator Kim Yong-un graag bluft,'' zegt Van de Meer.



Breuker denkt dat de Noord-Koreanen al heel ver zijn met hun atoombom. ,,De kunst is alleen om een kernkop te maken die klein genoeg is om op een raket te plaatsen''.



Het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma slokt miljoenen op, wat ten koste gaat van de bevolking. Mensen lijden honger, maar in voedsel en de landbouw wordt niet geïnvesteerd. De dictatuur heeft meerdere malen te maken gehad met hongersnood. Alleen al in de jaren negentig kwamen daardoor naar schatting een miljoen mensen om het leven.



Groot leger

Noord-Korea heeft naar verhouding een van de grootste legers ter wereld. Het land aanvallen veroorzaakt een enorme chaos, stelt Van de Meer. ,,De Noord-Koreanen zijn in staat de Zuid-Koreaanse miljoenenstad Seoul, dat maar een klein stukje van de grens ligt, volledig in puin te leggen. Ook zal het wegvallen van het regime een enorme machtsstrijd in Pyongyang teweegbrengen. En geen buurland zit te wachten op 25 miljoen gehersenspoelde en staatarme Noord-Koreanen.''



De kernproef van gisteren zal zeker niet de laatste zijn, verwacht Breuker. Maar de landen zullen hun strategie van pappen en nathouden blijven toepassen. ,,Het Noord-Koreaanse regime zal niet veranderen. Misschien dat het lukt door Noord-Koreaanse handelaren langs de grens met China te steunen. Door ze microkredieten te geven en zo een soort middenstand te creëren die zich uiteindelijk tegen het regime keert. Het zal tijd kosten. Maar veel alternatieven zijn er niet. Sancties hebben niet tot verbeteringen geleid en de diplomatie is al jaren dood.''