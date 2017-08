Noord-Korea 'onderzoekt aanval op Guam', Trump waarschuwt voor vergelding

kernwapensDe Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord Korea 'vuur en furie' in het vooruitzicht gesteld als het land verdere dreigementen aan het adres van Amerika maakt. Een paar uur later sloeg Noord-Korea terug met een dreigement aan het adres van Guam.

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dat het regime 'een operationeel plan onderzoekt' om de regio rond Guam aan te vallen met middellange- tot langeafstandsraketten. Guam is een afzonderlijk territorium van de Verenigde Staten. Op het eiland, gelegen in de Grote Oceaan, bevindt zich een marinebasis van de VS.

Gisteren werd bekend dat Noord-Korea waarschijnlijk volledige kernraketten heeft ontwikkeld. Noord-Korea had al eerder raketten getest, maar tot voor kort was het onzeker of ze die ook een nucleaire lading zouden kunnen meegeven. Volgens een Japans rapport dat vandaag gepubliceerd werd zou het regime in Pyongyang er inmiddels in geslaagd zijn zo'n kernkop te maken.

Kernwapens

Met een kernwapen dat klein genoeg is om op een intercontinentale raket gelanceerd te worden zou Noord-Korea een echte kernmacht worden. Het Japanse rapport stelde dat ,,Het mogelijk [is] dat Noord-Korea de miniaturisatie van kernwapens heeft bereikt en kernkoppen heeft ontwikkeld". Ook Japan is een mogelijk doelwit van dergelijke kernraketten.

Tijdens zijn 'werkvakantie' op een golfclub in New Jersey zei Trump dat een Noord-Koreaanse dreiging tegengegaan zal worden met ,,Vuur en furie op een schaal die de wereld nooit heeft gezien".

Preventieve oorlog

President Donald Trump sluit een 'preventieve oorlog' niet uit om een eind te maken aan bedreiging van Noord-Korea. Dat bleek afgelopen week uit een interview met zijn nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ook nieuwe strafmaatregelen tegen het land van Kim Jong-un aangenomen.

De Verenigde Staten en China hebben ongeveer een maand onderhandeld over de tekst van deze resolutie. De Chinese minister van Buitenlandse zaken Wang Yi heeft er bij zijn Noord-Koreaanse collega op aangedrongen de VN-resoluties te accepteren. Het is niet duidelijk hoeveel de Noord-Koreaanse leider zich aantrekt van zijn noorderburen.

Wapenprogramma

Het regime in Noord-Korea suggereerde gisteren nog dat het bereid is kernwapens te gebruiken als de VS militaire actie ondernemen. Pyongyang maakte ook duidelijk dat het niet bereid is te onderhandelen over het stopzetten van de wapenprogramma's.