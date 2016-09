Noord-Korea: We gaan door met versterken nucleaire kracht

Washington heeft in een reactie op een nieuwe Noord-Koreaanse kernproef meer sancties tegen Noord-Korea in het vooruitzicht gesteld. Noord-Korea heeft afgelopen week zijn vijfde en tot dusverre krachtigste kernproef gedaan. De vorige nucleaire proef was in januari.



Grote zorg

De nieuwe proef heeft tot grote zorg in de regio geleid. De Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye bespreekt de situatie morgen met de leiders van de politieke partijen in het land, meldde persbureau Yonhap vandaag.



Onder de gespreksonderwerpen zijn de recente diplomatieke inspanningen van Park die net terug is van reizen naar Rusland, China en Laos en de plaatsing van een speciaal Amerikaans luchtafweersysteem. De speciale luchtafweer van het type Thaad (Terminal High Altitude Areal Defence ) zou voor eind volgend jaar operationeel moeten zijn.